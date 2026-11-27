शशिभूषण, धनबाद। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट खरीदना अब महंगा हो जाएगा। स्टांप और निबंधन शुल्क पर अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।

धनबाद समेत पूरे राज्य में नई नियमावली लागू होने के साथ ही जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को अब स्टांप और निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इससे प्रॉपर्टी की खरीदारी के साथ रजिस्ट्री का खर्च भी बढ़ जाएगा।

धनबाद के बैंकमोड़ मकटुरिया, हीरापुर, धैया, सरायढेला, नावाडीह तथा इसके आसपास की जमीन की सरकारी कीमत सबसे अधिक है। अब झारखंड में लागू हुई नई नियमावली, स्टांप और निबंधन शुल्क पर सरचार्ज लगेगा। रजिस्ट्री के दौरान चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और तीन प्रतिशत निबंधन शुल्क (कुल सात प्रतिशत) लगता था, जिस पर अब 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज जोड़ा गया है। यानी अब जमीन, मकान व फ्लैट लेने पर लोगों को और अधिक रकम जेब से निकालनी होगी।

बतातें चले कि जमीन का सर्किट रेट तथा फ्लैट के लिए प्रति वर्ग मीटर निबंधन की दर लागू है। शहर क्षेत्र की जमीन की दर राज्य सरकार हर साल बढ़ा देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की दर दो साल बाद बढ़ाई जाती है।