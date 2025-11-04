विश्व धरोहरों की स्थायी सूची में शामिल होगा सलखन पार्क, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने लेटर लिखकर किया था अनुरोध

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, सोनभद्र के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल करने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र भी लिखा गया था। 25 हेक्टेयर में फैला यह पार्क, जिसमें 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म हैं, अमेरिका के एलो स्टोन पार्क के बाद भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है।