    विश्व धरोहरों की स्थायी सूची में शामिल होगा सलखन पार्क, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने लेटर लिखकर किया था अनुरोध

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, सोनभद्र के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल करने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र भी लिखा गया था। 25 हेक्टेयर में फैला यह पार्क, जिसमें 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म हैं, अमेरिका के एलो स्टोन पार्क के बाद भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है।

    राब्यू, लखनऊ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि सोनभद्र में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्कों की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को सितंबर में पत्र भेजकर इस पार्क को विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल कराने का अनुरोध किया गया था।

    केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया है कि इस मामले को भारत सरकार ने यूनेस्को के सामने प्रमुखता से रखा है। 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क सोनभद्र के सलखन गांव, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। सलखन जीवाश्म पार्क में करीब 1.4 अरब (140 करोड़ वर्ष) पुराने स्ट्रोमैटोलाइट्स जीवाश्म संरक्षित है। उन्होंने बताया कि अमेरिका स्थित एलो स्टोन पार्क के बाद यह भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है।