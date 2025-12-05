यूपी बीजेपी अध्यक्ष की अटकलों के बीच साध्वी निरंजन ज्योति और जेपी नड्डा की मुलाकात, तस्वीरें देख गरमाई यूपी की सियासत
साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के लिए बधाई दी। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। साध्वी निरंजन ज्योति की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को दिल्ली में हुई इस शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह यूपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हो सकती हैं।
नड्डा से मुलाकात के बाद साध्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत की बधाई दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में साध्वी को दिल्ली बुलावा आने पर प्रदेश अध्यक्ष की बात को लेकर हवा मिल रही है।
इसके अलावा पार्टी में एक सुगबुगाहट तेजी से बढ़ी है कि बिहार की सफलता में महिला मतदाताओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी महिला को भी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। इनमें साध्वी निरंजन ज्योति भी एक दावेदार मानी जा रही हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के साथ हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग की चेहरा हैं।
भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय @JPNadda जी से शिष्टाचार भेंट के दौरान बिहार विधानसभा में प्राप्त प्रचंड विजयश्री की शुभकामनाएँ दी। pic.twitter.com/Im61Ypr8P1— Sadhvi Niranjan Jyoti (@SadhviNiranjan) December 4, 2025
