यूपी बीजेपी अध्यक्ष की अटकलों के बीच साध्वी निरंजन ज्योति और जेपी नड्डा की मुलाकात, तस्वीरें देख गरमाई यूपी की सियासत

इसके अलावा पार्टी में एक सुगबुगाहट तेजी से बढ़ी है कि बिहार की सफलता में महिला मतदाताओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी महिला को भी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। इनमें साध्वी निरंजन ज्योति भी एक दावेदार मानी जा रही हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के साथ हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग की चेहरा हैं।