Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी बीजेपी अध्यक्ष की अटकलों के बीच साध्वी निरंजन ज्योति और जेपी नड्डा की मुलाकात, तस्वीरें देख गरमाई यूपी की सियासत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के लिए बधाई दी। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। साध्वी निरंजन ज्योति की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को दिल्ली में हुई इस शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह यूपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हो सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नड्डा से मुलाकात के बाद साध्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत की बधाई दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में साध्वी को दिल्ली बुलावा आने पर प्रदेश अध्यक्ष की बात को लेकर हवा मिल रही है। 

    इसके अलावा पार्टी में एक सुगबुगाहट तेजी से बढ़ी है कि बिहार की सफलता में महिला मतदाताओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी महिला को भी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। इनमें साध्वी निरंजन ज्योति भी एक दावेदार मानी जा रही हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के साथ हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग की चेहरा हैं।