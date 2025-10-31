Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी आज, हर जिले में एक से डेढ़ किलोमीटर की होगी दौड़

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:33 AM (IST)

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रदेश भर में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जा रहा है। डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। सभी जिलों और थानों में सुबह 7 से 10 बजे के बीच दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें छात्र, खिलाड़ी और नागरिक भाग लेंगे। सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को हर जिले व थानाक्षेत्र में एक से डेढ़ किलोमीटर की रन फार यूनिटी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए डीजीपी मुख्यालय स्तर से रन फार यूनिटी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी राजीव कृष्ण पुलिस मुख्यालय में सुबह 11 बजे सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाएंगे।

    आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सुबह सात से 10 बजे के मध्य सभी पुलिस कमिश्नरेट/जिला मुख्यालय व थानों पर रन फार यूनिटी का आयोजन किए जाने का निर्णय किया गया है। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के अलावा थानाक्षेत्र के प्रमुख चौराहे या लैंडमार्क से प्रारंभ होगा।

    दौड़ की अवधि 30 मिनट व दूरी एक से डेढ़ किलोमीटर की होगी। मार्ग का चिन्हांकन कर दिशा संकेतक का प्रयोग व बैरिकेडिंग किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी रिक्रूट महिला/पुरुष आरक्षी भी इस कार्यकम में मुख्यालय व थाना स्तर पर प्रतिभाग करेंगे।

    कार्यकम में खेल विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, एनसीसी, स्काउट, छात्र-छात्राएं, अधिकारी व कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में संभ्रांत नागरिकों, समाजसेवियों व प्रमुख खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी तिरंगा ध्वज का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कार्यकम राष्ट्रीय एकता व सौहार्द का प्रतीक बने।

    कार्यक्रम स्थल के आसपास मेडिकल टीम व एंबुलेंस भी मुस्तैद रहेंगी। प्रतिभागियों के लिए पीने के पानी, ग्लूकोज व नाश्ते का प्रबंध किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। दौड़ के मार्ग पर यातायात व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे।