सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी आज, हर जिले में एक से डेढ़ किलोमीटर की होगी दौड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को हर जिले व थानाक्षेत्र में एक से डेढ़ किलोमीटर की रन फार यूनिटी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए डीजीपी मुख्यालय स्तर से रन फार यूनिटी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

डीजीपी राजीव कृष्ण पुलिस मुख्यालय में सुबह 11 बजे सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाएंगे। आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सुबह सात से 10 बजे के मध्य सभी पुलिस कमिश्नरेट/जिला मुख्यालय व थानों पर रन फार यूनिटी का आयोजन किए जाने का निर्णय किया गया है। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के अलावा थानाक्षेत्र के प्रमुख चौराहे या लैंडमार्क से प्रारंभ होगा।

दौड़ की अवधि 30 मिनट व दूरी एक से डेढ़ किलोमीटर की होगी। मार्ग का चिन्हांकन कर दिशा संकेतक का प्रयोग व बैरिकेडिंग किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी रिक्रूट महिला/पुरुष आरक्षी भी इस कार्यकम में मुख्यालय व थाना स्तर पर प्रतिभाग करेंगे।

कार्यकम में खेल विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, एनसीसी, स्काउट, छात्र-छात्राएं, अधिकारी व कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में संभ्रांत नागरिकों, समाजसेवियों व प्रमुख खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी तिरंगा ध्वज का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कार्यकम राष्ट्रीय एकता व सौहार्द का प्रतीक बने।