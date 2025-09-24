UP News: दो अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएंगी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की सड़कें, PWD ने जारी किए 400 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना मुश्किल है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के रास्तों को 2 अक्टूबर तक ठीक करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 435772.49 किमी सड़कों में से बारिश से क्षतिग्रस्त 53521.79 किमी सड़कों की मरम्मत धीमी गति से चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने गड्ढा मुक्ति के लिए 400 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही त्योहारों से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं लेकिन संबंधित अधिकारियों का कहना है कि 15 नवंबर से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सकता। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाले मार्गों के गड्ढे जरूर दो अक्टूबर से पहले भर दिए जाएंगे।

प्रदेश में 4,35,772.49 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें से 53,521.79 किमी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की 17 सिंतबर को समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने त्योहारों (दुर्गापूजा, दशहरा और दीपावली) से पहले उन्हें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। गौर करने की बात यह है कि अब तक 11,908.72 किमी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो सकी हैं। शेष 41,613.07 किमी सड़कों को अभी गड्ढा मुक्त किया जाना है। अकेले लोक निर्माण विभाग को ही 47,967.58 किमी सड़कें गड्ढा मुक्त करनी है लेकिन 9,283.50 किमी सड़कें ही गड्ढा मुक्त हुई हैं।

मंडी परिषद की 63.53 प्रतिशत, पंचायती राज की 11.08 प्रतिशत, सिंचाई विभाग की 5.52 प्रतिशत, ग्राम्य विकास (यूपीआरआरडीए) की 62.57 प्रतिशत, नगर विकास विभाग की 48.10 प्रतिशत, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की 74.64 प्रतिशत तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की गड्ढे वाली 51.10 प्रतिशत सड़कों की ही अभी मरम्मत हो सकी है।