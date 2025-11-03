लखनऊ में अस्पताल में भर्ती पत्नी और बेटे को खाना देने जा रहे पुरोहित को कार सवार ने मारी टक्कर, मौत

जागरण संवाददाता, काकोरी। काकोरी में आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने अस्पताल में भर्ती पत्नी और बेटे के लिए खाना लेकर जा रहे 50 वर्षीय पुरोहित श्याम पांडेय की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर लगभग 10 फीट घिसट गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक, करीमाबाद गांव निवासी 50 वर्षीय श्याम पांडेय के बेटे निर्मल और पत्नी रामरानी बीमारी के चलते काकोरी मोड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार की देर शाम श्याम बाइक से दोनों लोगों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। आगरा एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।