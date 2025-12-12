Language
    RLD के राष्ट्रीय महासचिव ने CM योगी से की मुलाकात, चौधरी चरण सिंह के गांव को ब्लॉक बनाने की मांग

    By Amit Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:59 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके पूर्व प्रधानमंत्री स्व़ चौधरी चरण सिंह के गा ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके पूर्व प्रधानमंत्री स्व़ चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर को ब्लाक बनाकर उनका नाम देने की मांग की है। जिला योजना से इसका प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा गया है।इसके अलावा गांव में चौधरी चरण सिंह के नाम से एक डिग्री कालेज भी खोलने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है।

    प्रदेश अध्यक्ष रामआशीष राय ने बताया कि हापुड़ के नूरपुर गांव के लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करके स्व़ चौधरी चरण सिंह के नाम से नया ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए भी किसानों की तरफ से बधाई दी गई। इस मौके पर मौजूद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रशस्ति पत्र और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा भेंटकर दलित समाज, वंचित समुदाय, डॉ भीमराव आंबेडकर अनुयायियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

    उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनकी सभी प्रतिमा स्थल पर बाउंड्री निर्माण और छत्र लगाने की घोषणा सामाजिक सौहार्द, न्याय और समानता के मार्ग को मजबूत करेगी। उनके साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल भी मौजूद थे।