रालोद ने की चौधरी चरण सिंह के गांव को ब्लॉक बनाने की मांग, महासचिव ने CM योगी को दिया लेटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर को ब्लाक बनाकर उनका नाम देने की मांग की है। जिला योजना से इसका प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा गांव में चौधरी चरण सिंह के नाम से एक डिग्री कालेज भी खोलने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि हापुड़ के नूरपुर गांव के लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करके चौधरी चरण सिंह के नाम से नया ब्लाक बनाने का प्रस्ताव दिया था जिससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए भी किसानों की तरफ से बधाई दी गई। इस मौके पर मौजूद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रशस्ति पत्र और डॉ आंबेडकर की प्रतिमा भेंटकर दलित समाज, वंचित समुदाय, डॉ भीमराव आंबेडकर अनुयायियों की ओर से आभार व्यक्त किया।