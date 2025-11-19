Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति समाज के लिए चिंताजनक, एसएसजे में आयोजित किया गया कार्यक्रम

    By Santosh Bisht Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    युवाओं में नशे की बढ़ती आदत एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। एसएसजे परिसर में इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना था, क्योंकि युवा पीढ़ी में नशे की लत समाज के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। नशा मुक्त भारत अभियान के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एसएसजे परिसर के आडिटोरियम में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से नशा मुक्त अल्मोड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री गंगा बिष्ट ने किया। कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति समाज के चिंताजनक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विविध जागरूकता गतिविधियां प्रस्तुत की गईं। जिनके माध्यम से छात्र-छात्राओं को नशा उन्मूलन के प्रति प्रेरित किया गया। वहीं सामाजिक प्रभाव और जनजागरूकता की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए गए।

    इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया। यहां पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा रवि रौतेला, नगर अध्यक्ष भाजपा विनीत बिष्ट, हरीश कनवाल, देवेंद्र भट्ट, डा. विद्या कर्नाटक, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र पांडेय आदि मौजूद रहे।

    इधर, हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान की पांचवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाविद्यालय से रामलीला मैदान सोमेश्वर तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। यहां डा. कंचन वर्मा, प्रो. एके जोशी, डा. शैली, डा. भावना, डा. इंदु आदि मौजूद रहे।