अब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलेंगे घरेलू सहायक, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को घरेलू सहायक दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके जीवनसाथी को घरेलू सहायक व टेलीफोन का भत्ता देने की पहल सरकार ने की है।