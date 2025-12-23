अब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलेंगे घरेलू सहायक, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को घरेलू सहायक और टेलीफोन भत्ता देने की व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को घरेलू सहायक दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके जीवनसाथी को घरेलू सहायक व टेलीफोन का भत्ता देने की पहल सरकार ने की है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भत्ते में वार्षिक वृद्धि भी किए जाने का प्रविधान किया गया है। कुछ राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू मदद के लिए 45 हजार रुपये व टेलीफोन तथा इंटरनेट भत्ते के रूप में 15 हजार रुपये दिए जाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।