    अपना घर लेना होगा आसान! लखनऊ-चित्रकूट में भी आएंगी आवासीय योजनाएं, नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    एलडीए नए साल में तीन आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 13045 एकड़ में 16 योजनाएं ला रहा है, ताकि जरूरतमंदों को घर मिल सके। चित् ...और पढ़ें

    धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। आवासीय योजनाएं लाने की इन दिनों होड़ मची है। एलडीए एक साथ तीन योजनाओं काे नए साल में लांच करने जा रहा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दो साल में ही 16 योजनाओं को 13045 एकड़ में धरातल पर उतारने की पहल किया, ताकि हर जरूरतमंद को आवास मिल सके। अब चित्रकूट आदि छोटे जिलों में आवासीय योजना लाने का एलान करने की उम्मीद है। लखनऊ की सौमित्र विहार योजना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर लांच हो सकती है।

    आवास विकास परिषद लखनऊ के साथ ही प्रदेशभर में नियमित अंतराल पर आवासीय योजनाएं ला रहा। प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण खासकर छोटे जिलों में योजनाएं लाई जा रही हैं, परिषद की पिछली बोर्ड बैठकों में लगातार आवासीय योजनाओं का एलान हो चुका है, 16 योजनाओं में से अधिकांश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है

    योजना काे पूरी तरह से आकार लेने में करीब पांच साल लगेंगे। इनमें लखनऊ की नई जेल रोड सौमित्र विहार योजना की चार साल से प्रक्रिया चल रही है, लैँड पूलिंग की पायलट योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों की लाटरी हो चुकी है, अब उनको आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री कराई जा रही। यह पूरा होते ही पंजीकरण खोला जाएगा।

    परिषद की निदेशक मंडल की बैठक 10 दिसंबर को प्रस्तावित है, इसमें चित्रकूट सहित अन्य जिलों की योजनाओं पर मुहर लग सकती है। लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का निर्णय भी हो सकता है, जिन पर गंभीर आरोप लगने पर जांच पूरी हो गई है। उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल ने बताया, परिषद के निदेशक मंडल की बैठक 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। सभी विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन-कौन से प्रस्ताव निदेशक मंडल के सामने रखा जाए।

    वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 की प्रस्तावित योजनाएं
    योजना का नाम - स्वीकृति की तारीख - भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई
    1. वाराणसी वर्ल्ड सिटी योजना - 27 जुलाई 2023 - धारा 32 प्रक्रिया चल रही
    2. वाराणसी वैदिक सिटी सारनाथ योजना - 17 फरवरी 2024 - धारा 29 प्रक्रिया चल रही
    3. वाराणसी काशी द्वार एक्सपो योजना - 16 दिसंबर 2023 - धारा 29 प्रक्रिया चल रही
    4. अयोध्या पूरक प्रथम योजना - 19 अगस्त 2023 - धारा 32 प्रकाशित
    5. लखनऊ योजना संख्या एक मोहनलालगंज - 24 फरवरी 2024 - धारा 29 प्रक्रिया चल रही
    6. लखनऊ योजना संख्या तीन माेहनलालगंज - तीन अगस्त 2024 - धारा 29 प्रक्रिया चल रही
    7. गाजीपुर-मऊ राजमार्ग योजना - एक मार्च 2025 - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    8. मऊ-गोरखपुर मार्ग योजना - 29 मार्च 2025 - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    9. प्रतापगढ़-कटरा रोड योजना - 15 फरवरी 2025 - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    10. प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग योजना - चल रही - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    11. झांसी योजना संख्या चार - चल रही - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    12. मेरठ-हापुड़ मार्ग योजना - चल रही - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    13. मुजफ्फर नगर योजना संख्या तीन - चल रही - धारा 28 प्रक्रिया चल रही
    14. बरेली परसाखेड़ा योजना - चार जून 2011 - धारा 33 की स्वीकृति दी गई
    15. लखनऊ मोहनलालगंज योजना तीन - 27 जुलाई 2024 - धारा 29 प्रक्रिया चल रही
    16. लखनऊ सौमित्र विहार योजना - दो जनवरी 2021 - लैँड पूलिंग योजना के तहत