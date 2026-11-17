जागरण संवाददाता, लखनऊ। मध्य जोन में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। पुलिस उपायुक्त मध्य की ओर से 14 नवंबर को जारी दो अलग-अलग आदेशों में 171 पुरुष और 25 महिला उपनिरीक्षकों समेत कुल 196 दरोगाओं की तैनाती बदली गई है।

इनमें हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, महानगर, कैंट, आलमबाग, आशियाना, मानकनगर, मदेयगंज और महिला थाने के उपनिरीक्षक शामिल हैं। आदेश के तहत इन थानों के बीच पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने और स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल नई तैनाती देने के निर्देश दिए गए हैं। गुंडा एक्ट के तीन आरोपितों पर जिला बदर की कार्रवाई राजधानी में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने सोमवार को अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद सलमान उर्फ सलमान कटोरी, अनस रिजवान सिद्दीकी और अजय कुमार को छह-छह महीने के लिए लखनऊ की सीमा में न आने का आदेश दिया है।