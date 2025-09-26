Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब नदी में बहकर आया एक माह का तेंदुआ शावक, लखनऊ में मिल गया नया घर

    By gauri trivedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:11 PM (IST)

    लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में पीलीभीत से रेस्क्यू किए गए एक महीने के तेंदुआ शावक को लाया गया है। नदी में बहकर आने के कारण शावक को बचाया गया और चिड़ियाघर के अस्पताल में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। 3 सितंबर को रेस्क्यू के बाद 26 सितंबर 2025 को उसे लखनऊ चिड़ियाघर लाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    नदी में बहकर आया तेंदुआ शावक, लखनऊ जू ने दी पनाह

    जागरण संवाददाता,लखनऊ।  नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान ने शुक्रवार को एक नन्हे तेंदुआ शावक को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। यह शावक पीलीभीत वन प्रभाग की पीलीभीत रेंज के मरौरी सेक्शन, ग्राम पिपरिया कालोनी, थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत से रेस्क्यू किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी आयु लगभग एक माह बताई जा रही है। शावक को प्राणि उद्यान के वन्यजीव चिकित्सालय में विशेष देखरेख में रखा गया है। बता दें कि यह शावक नदी में बहकर आ गया। ज्यादा दिनों के बाद मां भी शावक को नहीं अपनाएगी। जिसकी वजह से इसे लखनऊ जू लाया गया।

    तीन सितंबर शाम करीब 5 बजे पीलीभीत के जंगल से इस नर तेंदुआ शावक को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया था। इसके बाद, 26 सितंबर 2025 को इसे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लाया गया। प्राणि उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि शावक को चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों की टीम उसकी देखभाल कर रही है।