फोन खो गया है? आप भी इस तरह पा सकते हैं वापस, संचार साथी पोर्टल से अब तक 7 लाख+ मोबाइल हुए रिकवर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि अगर आपका फोन खो जाए तो तुरंत संचार साथी एप या पोर्टल पर रिपोर्ट करें। आपको फोन दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से मई 2023 से अब तक सात लाख से अधिक खोए और चोरी हुए फोन की रिकवरी की गई है। वर्मा बुधवार को राष्ट्रीय जंबूरी में आयोजित जागरुकता सत्र में बोल रहे थे।

अपर महानिदेशक ने कहा कि डिजिटल युग में मोबाइल फोन की सुरक्षा, साइबर स्वच्छता और डिजिटल जागरुकता अत्यंत आवश्यक है। संचार साथी पोर्टल और एप आज देश का सबसे व्यापक डिजिटल सुरक्षा मंच बन चुका है। उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआइ) प्रणाली के संबंध में भी बताया।

यह प्रणाली मोबाइल फोन नंबरों के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावनाओं की पहचान कर बैंकों एवं डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्मों को सतर्क करती है। इस प्रणाली की सहायता से अब तक 220 करोड़ से अधिक की वित्तीय हानि रोकी जा चुकी है।