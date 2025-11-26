Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोन खो गया है? आप भी इस तरह पा सकते हैं वापस, संचार साथी पोर्टल से अब तक 7 लाख+ मोबाइल हुए रिकवर

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    दूरसंचार विभाग के अनुसार, फोन खो जाने पर संचार साथी एप या पोर्टल पर तुरंत रिपोर्ट करें। मई 2023 से अब तक इस पोर्टल से सात लाख से अधिक फोन बरामद हुए हैं। यह एप वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में भी मदद करता है, जिससे अब तक 220 करोड़ रुपये से अधिक की हानि रोकी गई है। इस पोर्टल पर संदिग्ध फ्राड की रिपोर्ट और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि अगर आपका फोन खो जाए तो तुरंत संचार साथी एप या पोर्टल पर रिपोर्ट करें। आपको फोन दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से मई 2023 से अब तक सात लाख से अधिक खोए और चोरी हुए फोन की रिकवरी की गई है। वर्मा बुधवार को राष्ट्रीय जंबूरी में आयोजित जागरुकता सत्र में बोल रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर महानिदेशक ने कहा कि डिजिटल युग में मोबाइल फोन की सुरक्षा, साइबर स्वच्छता और डिजिटल जागरुकता अत्यंत आवश्यक है। संचार साथी पोर्टल और एप आज देश का सबसे व्यापक डिजिटल सुरक्षा मंच बन चुका है। उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआइ) प्रणाली के संबंध में भी बताया।

    यह प्रणाली मोबाइल फोन नंबरों के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावनाओं की पहचान कर बैंकों एवं डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्मों को सतर्क करती है। इस प्रणाली की सहायता से अब तक 220 करोड़ से अधिक की वित्तीय हानि रोकी जा चुकी है।

    उप महानिदेशक (सुरक्षा) वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि संचार साथी पोर्टल पर चक्षु के माध्यम से संदिग्ध फ्राड की रिपोर्ट, खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को तत्काल ब्लाक करने के साथ अपने नाम पर सक्रिय मोबाइल फोन कनेक्शनों की जानकारी कर सकते हैं। मोबाइल हैंडसेट की वैधता की जांच, भारतीय नंबर दिखाने वाली अंतरराष्ट्रीय काल की रिपोर्ट करने के साथ क्षेत्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की जानकारी भी ले सकते हैं।