यूपी में कहीं भी बिक रही हो नकली दवा तो इस नंबर पर कर दें खबर... हो जाएगी कार्रवाई

राब्यू, लखनऊ। प्रदेश में नकली व अधोमानक दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री की गोपनीय सूचना देने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने व्हाट्सएप नंबर 8756128434 जारी किया है।

एफएसडीए की आयुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने बुधवार को नंबर जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने किसी भी स्तर पर अधोमानक, नकली, मिथ्याछाप और मिलावटी दवाओं के संबंध में जानकारी मिलने पर व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देने की अपील जनता से की है। विश्वसनीय सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।