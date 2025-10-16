Language
    यूपी में कहीं भी बिक रही हो नकली दवा तो इस नंबर पर कर दें खबर... हो जाएगी कार्रवाई

    उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नकली दवाओं की सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि यह सुविधा नागरिकों को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने के लिए है। घटिया, नकली या मिलावटी दवाओं की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

    राब्यू, लखनऊ। प्रदेश में नकली व अधोमानक दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री की गोपनीय सूचना देने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने व्हाट्सएप नंबर 8756128434 जारी किया है।

    एफएसडीए की आयुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने बुधवार को नंबर जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने किसी भी स्तर पर अधोमानक, नकली, मिथ्याछाप और मिलावटी दवाओं के संबंध में जानकारी मिलने पर व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देने की अपील जनता से की है। विश्वसनीय सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

    संघ शताब्दी वर्ष पर ‘कमल ज्योति’ का विशेषांक विमोचित

    भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को ‘कमल ज्योति’ पत्रिका के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष अंक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित संगठन है।

    संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक ‘परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं’ के संकल्प के साथ वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण में जुटा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ‘कमल ज्योति’ का यह अंक संघ की विचारधारा, कार्य और योगदान को समझने में पाठकों के लिए प्रेरक सिद्ध होगा।

    इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष त्रयम्बक त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह, संपादक अरुण कान्त त्रिपाठी और प्रवक्ता आलोक अवस्थी व प्रबंध संपादक राजकुमार उपस्थित थे।