    हास्य योग के नियमित अभ्यास से किसी को भी नहीं होगी दिल की बीमारी

    By Vikash Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    Hasya Yoga: कैलिफोर्निया के हास्य योगी डा. रमेश पांडे जी ने कहा, हास्य योग के नियमित अभ्यास से सकारात्मक हार्मोंस जैसे- सेरोटोनिन, बीटाइंडोर्फिन, वेसोप्रेसिन बढ़ते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोंस भी कहते हैं।

    कैलिफोर्निया के हास्य योगी डा. रमेश पांडे 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: नेशनल इंटर कालेज में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाइजेशन एवं वैदिक योग-प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बतौर मुख्य अतिथि कैलिफोर्निया के हास्य योगी डा. रमेश पांडे जी ने कहा, हास्य योग के नियमित अभ्यास से सकारात्मक हार्मोंस जैसे- सेरोटोनिन, बीटाइंडोर्फिन, वेसोप्रेसिन बढ़ते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोंस भी कहते हैं।

    उन्होंने कहा कि यदि नियमित केवल तीन मिनट ठहाका लगाकर हंस लें तो हृदय की रक्त वाहिनियों में ब्लाकेज नहीं होने पाता। साथ ही तनाव, एंजायटी, डिप्रेशन एवं अनिद्रा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। डा. रमेश ने 51 प्रकार की हंसी का व्यावहारिक प्रयोग कराकर छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों का मानसिक तनाव कुछ ही मिनटों में दूर कर दिखाया।

    इस दौरान बलरामपुर चिकित्सालय के योग विशेषज्ञ डा. नन्दलाल जिज्ञासु ने बताया कि वर्तमान में बच्चों से लेकर 25 वर्ष के युवा स्मार्ट फोन का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, जिसके कारण मानसिक रोग के मामले बढ़ रहे हैं।

    युवाओं को फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एवं ध्यान के अभ्यास पर जोर देना चाहिए, इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होगा। इस मौके पर डा. अरुण कुमार भरारी व प्रधानाचार्य रामचंद्र भी मौजूद रहे।