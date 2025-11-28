हास्य योग के नियमित अभ्यास से किसी को भी नहीं होगी दिल की बीमारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ: नेशनल इंटर कालेज में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाइजेशन एवं वैदिक योग-प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बतौर मुख्य अतिथि कैलिफोर्निया के हास्य योगी डा. रमेश पांडे जी ने कहा, हास्य योग के नियमित अभ्यास से सकारात्मक हार्मोंस जैसे- सेरोटोनिन, बीटाइंडोर्फिन, वेसोप्रेसिन बढ़ते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोंस भी कहते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि नियमित केवल तीन मिनट ठहाका लगाकर हंस लें तो हृदय की रक्त वाहिनियों में ब्लाकेज नहीं होने पाता। साथ ही तनाव, एंजायटी, डिप्रेशन एवं अनिद्रा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। डा. रमेश ने 51 प्रकार की हंसी का व्यावहारिक प्रयोग कराकर छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों का मानसिक तनाव कुछ ही मिनटों में दूर कर दिखाया।