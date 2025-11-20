लखनऊ में कॉल कर रिकवरी एजेंट को बुलाया, फिर सिर पर कांच से हमला कर की हत्या

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दो युवकों ने फोन कर बुधवार रात इंदिरानगर सेक्टर-आठ निवासी 25 वर्षीय शशि प्रकाश उपाध्याय को अयोध्या रोड स्थित पटेलनगर में राम इन होटल के पास बुलाया। इसके बाद दोनों शशि को पीटने लगे और पास में पड़े कांच से सिर पर हमला कर मरणासन्न कर दिया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और लोहिया संस्थान पहुंचाया, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी।

सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक शशि मूल रूप से अंबेडकर नगर के राजे सुलतानपुर मार्केट के रहने वाले हैं। यहां सेक्टर आठ में रघुराज नगर में किराए का कमरा लेकर विष्णु एंड फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट थे। भाई रवि प्रकाश ने बताया कि रात करीब 11 बजे भाई के पास किसी का फोन आया। फिर वह निकल गए थे। देर रात गाजीपुर थाने की पुलिस ने फोन कर बुलाया कहा कि लोहिया अस्पताल आ जाओ शशि की मौत हो गई।

भाई के सिर पर गंभीर चोट थी। परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर में चोट लगने से सामने आया है। पीछे सिर पर चोट मिली है। एसीपी ने बताया कि रवि प्रकाश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध मारपीट करते दिख रहे हैं। फुटेज के आधार पर उन्हें चिंह्नित कर पुलिस की दो टीमें तलाश में दबिश दे रही हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद हत्या के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। रवि प्रकाश ने बताया कि परिवार में पिता चंद्र भूषण, मां विजयलक्ष्मी हैं।