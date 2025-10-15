यूपी में ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़े जाएंगे एक लाख उपखनिज ढुलाई वाहन, अब तक 17 हजार वाहनों का पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अवैध खनन और उपखनिजों के अवैध परिवहन की निगरानी के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अपने वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) को व्यापक बनाने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए उपखनिजों के परिवहन में शामिल वाहनों का पंजीकरण कर उनमें ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से कम्पैटिबल जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) उपकरण लगाए जा रहे हैं। उनको वीटीएस माड्यूल से जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। विभाग का लक्ष्य राज्य में उपखनिज परिवहन से जुड़े लगभग एक वाहनों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाने का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में अवैध खनन और उपखनिजों के अवैध परिवहन की बड़ी संख्या में शिकायते हैं। वाहनों का विभागीय पंजीकरण कराए बिना ही ढुलाई की जाती है, निर्धारित रूट से अलग भी उपखनिजों के परिवहन के मामले पकड़े जाते हैं है। बीते दो साल में विभाग ने अवैध परिवहन-ओवरलोडिंग पर 27 हजार ई-नोटिस जारी किए गए हैं और 12180 वाहनों को ब्लैकलिस्टेड कराया जा चुका है।