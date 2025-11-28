रियल एस्टेट कारोबारी के यहां मिले 50 करोड़ रुपये कर चोरी के सुराग, आयकर की टीम ने पूरी की छापेमारी; कैश भी बरामद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहराइच में रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के ठिकानों पर छापेमारी के दाैरान आयकर विभाग को 40 से 50 करोड़ रुपये की कर चोरी के सुराग मिले हैं। मोईन खान की वाट्सएप चैट से भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। चैट व बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है।

आयकर की टीमों ने बुधवार को बहराइच के अलावा मोईन खान के करीबी कारोबारियों के आगरा, मथुरा व बरेली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो शुक्रवार रात तक चली। छापेमारी में लाखों रुपये की नकदी व संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

आयकर की शुरुआती जांच में सामने आया था कि मोईन खान की फर्म का टर्नओवर वर्ष 2020 में लगभग छह करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में मोईन खान के पास अचानक काफी तेजी से बढ़ी संपत्तियों को लेकर जांच एजेंसियों को उस पर संदेह गहराया था। सूत्रों का कहना है कि छानबीन में सामने आया है कि मोईन खान ने बैंकों से लगभग 20 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था। बीते कुछ वर्षाें में उसने कई जमीनों का सौदा नकद रकम लेकर किया था, जिसकी कोई लिखापढ़ी नहीं की गई थी।