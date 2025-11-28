Language
    रियल एस्टेट कारोबारी के यहां मिले 50 करोड़ रुपये कर चोरी के सुराग, आयकर की टीम ने पूरी की छापेमारी; कैश भी बरामद

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    आयकर विभाग ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा और 50 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया। छापेमारी के दौरान नकदी भी बरामद हुई है। विभाग अब दस्तावेजों और नकदी के आधार पर आगे की जांच कर रहा है ताकि कर चोरी की पूरी जानकारी मिल सके।

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहराइच में रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के ठिकानों पर छापेमारी के दाैरान आयकर विभाग को 40 से 50 करोड़ रुपये की कर चोरी के सुराग मिले हैं। मोईन खान की वाट्सएप चैट से भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। चैट व बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है।

    आयकर की टीमों ने बुधवार को बहराइच के अलावा मोईन खान के करीबी कारोबारियों के आगरा, मथुरा व बरेली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो शुक्रवार रात तक चली। छापेमारी में लाखों रुपये की नकदी व संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

    आयकर की शुरुआती जांच में सामने आया था कि मोईन खान की फर्म का टर्नओवर वर्ष 2020 में लगभग छह करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में मोईन खान के पास अचानक काफी तेजी से बढ़ी संपत्तियों को लेकर जांच एजेंसियों को उस पर संदेह गहराया था। सूत्रों का कहना है कि छानबीन में सामने आया है कि मोईन खान ने बैंकों से लगभग 20 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था। बीते कुछ वर्षाें में उसने कई जमीनों का सौदा नकद रकम लेकर किया था, जिसकी कोई लिखापढ़ी नहीं की गई थी।

    वाट्सएप चैट से इसके सुराग मिले हैं। मोईन खान के तार हवाला कारोबार से भी जुड़े होने की आशंका है। उसके आलीशान मकान की कीमत का आंकलन भी कराया जा रहा है। मोईन नगीन मोल्डिंग कंपनी के जरिए प्लास्टिक के सामान का कारोबार करने के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों का भी संचालन करता है। रियल एस्टेट की कई बोगम फर्में भी जांच के घेरे में हैं। इन फर्मों के माध्यम से हुए लेनदेन को भी खंगाला जा रहा है। छापेमारी में संपत्तियों के कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें लेकर भी पड़ताल की जा रही है।