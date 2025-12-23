लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में चार गेट से मिलेगा आम लोगों को प्रवेश, LDA ने 98 हजार वर्ग फीट में बनाया म्यूजियम
जागरण संवाददाता, लखनऊ। देशभर में राष्ट्र प्रेरणा की हवा उत्तर दिशा से बहेगी। उसका केंद्र लखनऊ होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 65 एकड़ में 232 करोड़ रुपये खर्च करके भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार किया है। स्थल जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है।
राष्ट्र प्रेरणा पर तीनों विभूतियों की 65-65 फीट की मूर्तियों का अनावरण, म्यूजियम का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। स्थल के उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
एलडीए की बसंतकुंज योजना सेक्टर जे में बने प्रेरणा स्थल में छह द्वार हैं। पहले से वीवीआइपी, दूसरे से वीआइपी का आवागमन होगा, जबकि चार अन्य द्वार से आम लोगों को प्रवेश मिलेगा। स्थल से डेढ़ किलोमीटर की परिधि में 15 पार्किंग बनाई गई है, जहां जिलों से आने वाली बसों व विशिष्ट अतिथियों के वाहन खड़े होंगे।
पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया, सीतापुर व लखीमपुर खीरी से आने वालों को भिठौली तिराहे से आईआईएम रोड होकर कार्यक्रम स्थल पर आना होगा, हरदोई से आने वाले दुबग्गा तिराहे से बाएं चलकर स्थल पर चल कूड़ा चौराहे के पास होकर पहुंचेंगे, कानपुर, उन्नाव व रायबरेली से से आने वाले अवध चौराहे से बारा बिरवा, तिकुनिया, मानक नगर होकर दुबग्गा तिराहे से दाएं चलकर पहुंचेंगे।
बाराबंकी से आने वाले किसान से शहीद पथ से तेलीबाग चौराहा, अवध चौराहा से बारा बिरवा होकर दुबग्गा तिराहे से दाएं चलकर आएंगे। ऐसे ही अयोध्या से आने वाले पालीटेक्निक से रिंग रोड पर चलकर भिठौली तिराहे से आइआइएम रोड होकर पहुंचेंगे।
इन पार्किंग में खड़े होंगे वाहन
|जिला
|बस की संख्या
|व्यक्तियों की संख्या
|आवंटित पार्किंग
|प्रवेश द्वार
|स्थल से दूरी
|हरदोई
|430
|21500
|पी 5, पी-6
|तीन व चार
|1200 मीटर
|सीतापुर
|430
|21500
|पी 2
|छह
|1250 मीटर
|लखीमपुर खीरी
|430
|21500
|पी 1
|छह
|1250 मीटर
|बाराबंकी
|430
|21500
|पी 3, पी 4
|पांच
|300 मीटर
|लखनऊ
|520
|26000
|पी 7, पी 8
|तीन व चार
|1500 मीटर
|विशिष्ट अतिथि हरदोई
|25
|1250
|पी 12
|तीन व चार
|1200 मीटर
|विशिष्ट अतिथि सीतापुर
|40
|2000
|पी 12
|तीन व चार
|1250 मीटर
|विशिष्ट अतिथि लखीमपुर खीरी
|25
|1250
|पी 12
|तीन व चार
|1250 मीटर
|विशिष्ट अतिथि बाराबंकी
|40
|2000
|पी 13
|तीन व चार
|300 मीटर
|विशिष्ट अतिथि लखनऊ
|40
|2000
|पी 13
|तीन व चार
|1500 मीटर
|उन्नाव
|100
|5000
|पी 14ए
|तीन व चार
|1500 मीटर
|रायबरेली
|45
|2250
|पी 14बी
|तीन व चार
|1500 मीटर
तीनों विभूतियों का दिखेगा जीवन वृत्त
प्रेरणा स्थल पर राष्ट्र नायकों के जीवन वृत्त को दर्शाने वाले म्यूजियम के क्यूरेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है। पांच गैलरियों और पांच कोर्टयार्ड से युक्त म्यूजियम के क्यूरेशन का कार्य पैन इंटेल काम कंपनी ने किया है। भावी पीढ़ियों में राष्ट्रवाद की भावना के संचार के लिए बने म्यूजियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
आयोजन में ये करें ना करें
- जिलों से लाभार्थियों के साथ छोटे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग न आएं।
- लाभार्थी सर्दी में पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर ही बसों में सवार हों।
- लाभार्थी काले कपड़े पहनकर या अंगौछा, रूमाल लेकर न आएं।
- अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लाइटर, माचिस आदि कतई न लाएं।
- हर लाभार्थी को कंट्रोल रूम, बस क्रमांक, पार्किंग संख्या व मोबाइल नंबर की स्लिप दें।
- बसों का ठहराव तय पार्किंग स्थल व लाभार्थियों को तय ब्लाक में बैठाया जाएगा।
- भोजन का पैकेट व पानी की बाटल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बस प्रभारी की होगी।
