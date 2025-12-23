लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में चार गेट से मिलेगा आम लोगों को प्रवेश, LDA ने 98 हजार वर्ग फीट में बनाया म्यूजियम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। देशभर में राष्ट्र प्रेरणा की हवा उत्तर दिशा से बहेगी। उसका केंद्र लखनऊ होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 65 एकड़ में 232 करोड़ रुपये खर्च करके भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार किया है। स्थल जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है।

राष्ट्र प्रेरणा पर तीनों विभूतियों की 65-65 फीट की मूर्तियों का अनावरण, म्यूजियम का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। स्थल के उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एलडीए की बसंतकुंज योजना सेक्टर जे में बने प्रेरणा स्थल में छह द्वार हैं। पहले से वीवीआइपी, दूसरे से वीआइपी का आवागमन होगा, जबकि चार अन्य द्वार से आम लोगों को प्रवेश मिलेगा। स्थल से डेढ़ किलोमीटर की परिधि में 15 पार्किंग बनाई गई है, जहां जिलों से आने वाली बसों व विशिष्ट अतिथियों के वाहन खड़े होंगे।

पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया, सीतापुर व लखीमपुर खीरी से आने वालों को भिठौली तिराहे से आईआईएम रोड होकर कार्यक्रम स्थल पर आना होगा, हरदोई से आने वाले दुबग्गा तिराहे से बाएं चलकर स्थल पर चल कूड़ा चौराहे के पास होकर पहुंचेंगे, कानपुर, उन्नाव व रायबरेली से से आने वाले अवध चौराहे से बारा बिरवा, तिकुनिया, मानक नगर होकर दुबग्गा तिराहे से दाएं चलकर पहुंचेंगे।

बाराबंकी से आने वाले किसान से शहीद पथ से तेलीबाग चौराहा, अवध चौराहा से बारा बिरवा होकर दुबग्गा तिराहे से दाएं चलकर आएंगे। ऐसे ही अयोध्या से आने वाले पालीटेक्निक से रिंग रोड पर चलकर भिठौली तिराहे से आइआइएम रोड होकर पहुंचेंगे।