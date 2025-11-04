Language
    लखनऊ के होटल में नाबालिग से रेप: मदद के नाम पर साथ ले गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित  

    By Ayushman Pandey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मनोज साहू नामक व्यक्ति ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। होटल कर्मचारी ने बिना आईडी के कमरा दिया। पीड़िता ने रिश्तेदारों को फोन करके घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता l लखनऊ: सुशांत गोल्फ सिटी के एक गांव में रहने वाली किशोरी को खुर्दही बाजार के पास सड़क पर एक युवक ने पकड़ लिया और पास के होटल में ले गया। होटल के एक कर्मचारी से साठगांठ कर अरोपित ने बिना आडी के कमरा लिया और उसमें बंद कर किशोरी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में लिया है।

    बाराबंकी जिले की रहने वाली है किशाेरी

     

    बाराबंकी जिले की रहने वाली किशोरी इन दिनों सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के एक गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी। रविवार की रात किसी बात को लेकर रिश्तेदारों ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर किशोरी देर रात करीब दो बजे घर से निकल गई। जब वह खुर्दही के पास पहुंची तो रास्ते में खुर्दही बाजार निवासी मनोज साहू मिला, जो कनकहा से एक म्यूजिक प्रोग्राम करके लौट रहा था। उसने किशोरी को अकेला देख होटल में रुकने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद दोनों सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित होटल अमन सागर में ठहर गए।

     

    होटल में मिलीभगत से लिया कमरा

     

    पीड़िता का आरोप है कि होटल में मनोज साहू ने उससे दुष्कर्म किया। वहां के एक कर्मचारी ने बिना आडी के मनोज को कमरा उपलब्ध कराया। किसी तरह पीड़िता ने एक मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर पहुंचे रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को थाने लाकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। वहीं, परिवारीजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित मनोज साहू को हिरासत में ले लिया गया है।

    कमरा देने में मदद करने वाले कर्मचारी की तलाश की जा रही है। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में बिना आडी के होटल लेना बहुत आसान है। इस घटना में भी मनोज किशोरी को लेकर होटल पहुंचा, लेकिन उससे आइडी की मांग नहीं की गई। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है।