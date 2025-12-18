Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या राम मंदिर में रामलला व राजा राम के गर्भगृह में लगाया गया आयल हीटर

जागरण संवाददाता, अयोध्या : मौसम की बेरुखी के कारण तापमान में भारी गिरावट आ गई है। भीषण ठंड पड़ने से मनुष्यों व बेजुबानों के साथ अयोध्याधाम के विभिन्न मंदिरों में विराजे भगवान को भी ठंड लगने लगी है। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न किए जा रहे हैं। राम मंदिर में भूतल पर विराजमान रामलला और प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राजा राम के गर्भगृह में आयल हीटर लगा दिया गया है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दोनों हीटर हाल ही में खरीदे हैं। इस कारण गर्भगृह का तापमान अब नियंत्रित रह रहा है। शयन के समय रात्रि में उन्हें राजस्थानी रजाई भी ओढ़ाई जा रही है और आहार में गर्म वस्तुएं बढ़ा दी गई हैं। सुबह गुनगुने पानी से स्नान कराया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अयोध्या में बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को न्यूनतम तापमान लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बुधवार देररात से ही जिला शीतलहरी की चपेट में आ गया है। ठंड अधिक बढ़ जाने पर सभी मंदिरों में इससे बचाव के इंतजाम कर दिए गए हैं। कनक भवन में श्रीसीताराम के विग्रह को कंबल ओढ़ाया जाने लगा है और दिन में भी पैरों को ढंका जा रहा है।