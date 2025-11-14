Rajnath Singh: ये सप्ताह खत्म होने से पहले लखनऊ आ रहे हैं रक्षा मंत्री, सुबह 11.40 बजे पहुंचेंगे अमौसी एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आएंगे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11.40 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे।



एयरपोर्ट से सदर जाएंगे और वहां संस्कृत पाठशाला आडिटोरियम में और शाम को चार बजे राजाजीपुरम में राजकुमार चिल्ड्रेन एकेडमी में वरिष्ठ कार्यकर्ता जन संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद राज्यसभा सदस्य संजय सेठ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास जाएंगे।