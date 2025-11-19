सिंगापुर के राजेश रोथरा ने बैंकों से हड़पे थे 400 करोड़, लखनऊ लाकर की गई थी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सीबीआई ने दिल्ली से सिंगापुर निवासी जिस ठग राजेश रोथरा को पकड़ा था, उसके गिरोह ने कई सरकारी बैंकों के लगभग 400 करोड़ रुपये हड़पे थे। नवीन रोथरा का मुख्य काम विभिन्न कंपनियों को निर्यात के फर्जी बिल उपलब्ध कराना था। सूत्रों का कहना है कि नवीन से पूछताछ में 400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी में उसकी संलिप्तता सामने आई है।

सीबीआई ने 31.60 करोड़ के बैंक फ्राड में सिंगापुर निवासी राजेश को 13 नवंबर काे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आरोपितों को सीबीआइ लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। निरीक्षक रोहित कैंथल की टीम ने उससे पूछताछ की, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक व अन्य सरकारी बैंकों से ठगी के राज सामने आए।