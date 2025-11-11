बिहार में कब बनती है राजद की सरकार? योगी सरकार के मंत्री ने दे दिया बड़ा हिंट

Language
    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव पर कहा कि ज्यादा वोटिंग होने पर राजद की सरकार बनती है। उन्होंने महिलाओं से बात कर जाना कि सरकार उनका ही पैसा वापस कर रही है। राजभर ने बिहार में गरीबों की स्थिति पर भी सवाल उठाए, साथ ही यह भी कहा कि उनके विधायक एनडीए का समर्थन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को भाजपा की बी-टीम बताया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को बिहार विधान सभा चुनाव पर चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में जब अधिक वोट पड़ते हैं तब राजद की सरकार बनती है। दूसरे व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले राजभर का बयान सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    पहले चरण में ज्यादा मतदान को देखते हुए राजभर ने राजद की सरकार बनने के संकेत देते हुए पत्रकारों से कहा कि वह 10 दिन बिहार में रहे। 10 हजार रुपये मिलने पर महिलाओं से बात कि तो वे बोलीं कि सरकार हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही है। कोई अहसान नहीं कर रही है।

    भाजपा से एक भी सीट न मिलने पर सुभासपा से 64 प्रत्याशी उतारने वाले राजभर कहते हैं कि बिहार में अब तक किसी भी पार्टी की सरकार ने गरीबों का भला नहीं किया। यूपी में कांशीराम ने दलितों व वंचितों को जगाया लेकिन बिहार में गरीबों का जीवन आज भी कष्टकारी है। हालांकि, राजभर ने यह भी कहा कि उनके विधायक बनने पर एनडीए का समर्थन करेंगे।

    बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव व गोबर फेंके जाने का जिक्र किए बगैर राजभर ने कहा कि कुछ नेता चुनाव के दौरान खुद अपने ऊपर गोबर फेंकवाते हैं। मैं तो एक ऐसे नेता को भी जानता हूँ कि जो चुनाव जीतने के लिए खुद पुलिस से अपने ऊपर लाठी चलवाई और चुनाव जीत गए।

    सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बीजेपी की बी-टीम बताते हुए सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि वह तो भाजपा के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश में बोले थे कि कांग्रेस को वोट न दें जबकि कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। यही महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में किया।