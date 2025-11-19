'पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे', योगी सरकार के मंत्री का बयान; मदरसों की लिस्ट को लेकर भी कही क्लियर कट बात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एटीएस ने मदरसों से संबंधित जो सूचनाएं मांगी है, उसे जल्द दे दिया जाएगा। मदरसों की सूची एटीएस को दी जाएगी। मदरसों से संबंधित एटीएस की जांच में विभाग पूरा सहयोग करेगा।

विश्व शौचालय दिवस पर बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राजभर ने कहा कि

समय समय पर मदरसों से तरह तरह की बातें निकलकर आ रही हैं। प्रयागराज और कुशीनगर में नोट छापने का कारोबार, बहराइच में मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराने का मामला और अभी हुए बम विस्फोट में डाक्टर का नाम सामने आया है।

बड़े पैमाने पर लोग ऐसी हरकतों में शामिल हैं। जहां पर शक की सुई पहुंच रही है। वहां जांच की जा रही है। एसआइआर पर कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस नेता दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय की बात कह रहे हैं। सबसे लंबा शासन तो उन्होंने कुछ नहीं किया।

अभी 22 साल तक कांग्रेस सिर्फ विरोध करें। उन्होंने कहा कि काग्रेस, सपा और बसपा सरकारों प्रदेश में दंगे होते थे। प्रदेश में अब योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

इससे पूर्व पंचायती राज निदेशालय में आयोजित विश्व शौचालय दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व शौचालय दिवस हमारे लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण गरिमा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवहार परिवर्तन से सशक्त हो।

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के सुचारू संचालन व प्लास्टिक मुक्त गांवों के निर्माण में ग्राम पंचायतों की सक्रियता सराहनीय है।

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल होता है जब समुदाय स्वयं इसकी धुरी बने। पुरस्कृत पंचायतों ने सिद्ध किया है कि योजनाबद्ध कार्य, सतत मानिटरिंग और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देकर गांवों में स्थाई स्वच्छता माडल स्थापित किए जा सकते हैं।



उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले व ग्राम पंचायतें सम्मानित

कार्यक्रम में चयनित उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें, प्रधानों और जिलों को स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, श्रावस्ती और फिरोजाबाद को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार मिर्जापुर की नदिहार, बरेली की भरतौल, बिजनौर की जालबपुर गूदड़, कानपुर नगर की रमईपुर और श्रावस्ती जिले की सरवन तारा ग्राम पंचायत को मिला।