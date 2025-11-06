लखनऊ में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के सामने बना रैन बसेरा ध्वस्त, अब तीमारदार परेशान

लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर में रैन बसेरा तोड़े जाने से मरीजों के तीमारदार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे बढ़ती ठंड में उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ट्रामा सेंटर में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, जिनके परिजनों के लिए प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।