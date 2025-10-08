Language
    यूपी को मिल सकती है 64 स्पेशल ट्रेनों की सौगात, दिवाली-छठ से पहले रेलवे बड़े बदलाव की कर रहा तैयारी

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    लखनऊ में दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई योजनाएं बनाई हैं। सुल्तानपुर से वाराणसी और लखनऊ से कानपुर के लिए मेमू ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही प्रयागराज वाराणसी और अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई और कदम भी उठाए हैं।

    मेमू और सर्कुलर ट्रेनें चलाकर कम दूरी की भीड़ का प्रबंधन करेगा रेलवे

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इस बार दीपालवी और छठ पर्व की भीड़ का प्रबंधन करने के लिए कम दूरी की स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। रेलवे ने सुलतानपुर से वाराणसी और लखनऊ से कानपुर के लिए मेमू ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही प्रयागराज-वाराणसी-अयोध्या को जोड़ने के लिए सर्कुलर स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारी है।

    वहीं, सुलतानपुर से लखनऊ होकर मुंबई की स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड भेजा गया है।दरअसल दीपावली के बाद दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत के शहरों की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हो गई है। कई ट्रेनों में तो वेटिंग लिस्ट रिग्रेट की स्थिति तक आ गई है।

    ऐसे में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने दीपावली बाद वापसी करने वाले यात्रियों की वेटिंग लिस्ट की निगरानी के लिए एक विशेष सेल बना दिया है। इस सेल में वाणिज्य और परिचालन अनुभाग के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। रेलवे मंडल प्रशासन ने लखनऊ, अयोध्या, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, प्रयाग, वाराणसी, जौनपुर से कुल 64 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा है।

    सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि रेलवे लंबी दूरी और कम दूरी वाले स्टेशनों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करेगा। कम दूरी वाले यात्रियों के लिए सुलतानपुर-वाराणसी, लखनऊ-कानपुर मेमू चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे अनारक्षित श्रेणी के यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह मुंबई के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है।

    पूर्व में चलायी गई सुलतानपुर-एलटीटी स्पेशल का संचालन फिर से शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एसी एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों में वेटिंग अधिक होने पर एसी व स्लीपर श्रेणी की अतिरिक्त बोगियां लगायी जाएंगी।

    जरूरत पड़ने पर लखनऊ-दिल्ली की स्पेशल ट्रेन चलाने पर मंथन हो रहा है। इसके लिए कैरिज अनुभाग को स्पेशल ट्रेन का रेक तैयार करने को कहा गया है।

    त्योहारों पर तत्काल कोटे के टिकट बनवाने वाले दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी फ्राड दस्ते को सक्रिय किया गया है। यह दस्ते आरक्षण केंद्रों पर तैनात होंगे। स्टेशन पर पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।