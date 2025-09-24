यूपी से गुजरने वाली इस पूजा स्पेशल ट्रेन की बदल गई टाइमिंग, रेलवे एडवाइजरी भी की जारी

त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को कम सामान के साथ यात्रा करने और उचित टिकट खरीदने की सलाह दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लावारिस वस्तुओं को न छुएं और रेलवे ट्रैक पार न करें। नागपुर-समस्तीपुर पूजा स्पेशल ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया है

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों व स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने यात्रियों को कम सामान लेकर यात्रा करने को कहा है। दशहरा के बाद दीपावली पर दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों से अपने घरों को आने वाले यात्रियों की भीड़ रहेगी। इसके चलते लखनऊ से वापसी

के लिए उनकी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के टिकट तक नहीं मिल रहे हैं। छठ पर्व पर पूर्वांचल और बिहार जाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों से सबसे अधिक यात्री रवाना होंगे। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने उचित टिकट लेकर यात्रा करने की सलाह दी है।

जनरल टिकट लेकर इसी श्रेणी में और आरक्षित टिकट के साथ वह स्लीपर व एसी में यात्रा करें। स्टेशनों और प्लेटफार्मों के पैदल पुलों पर भीड़ लगाकर एकत्र न होने की अपील रेलवे ने की है। साथ ही कहा है कि यात्री रेलवे ट्रैक को पार न करें, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पैदल पुल का ही उपयोग करें।

सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में पड़ी लावारिस वस्तुओं को न छुएं, स्टेशन एवं ट्रेनों पर तैनात आरपीएफ/जीआरपी जवानों को तत्काल सूचित करें। रेलवे ने ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेनों में यात्रा न करने की भी सलाह दी है। यात्रियों से किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है।

लखनऊ नहीं आएगी नागपुर स्पेशल गोरखपुर -डोमिनगढ़ तीसरी लाइन व गोरखपुर-नकहा जंगल रेल दोहरीकरण के चलते पूर्व में निरस्त की गई 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर पूजा स्पेशल को रेलवे ने बहाल कर दिया है। हालांकि यह ट्रेन गुरुवार सुबह ऐशबाग नहीं आएगी। यह ट्रेन गोविन्दपुरी-सूबेदार गंज-प्रयागराज जंक्शन-ज्ञानपुर रोड-वाराणसी-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलेगी। ट्रेन 01208 पूजा स्पेशल शुक्रवार को सुबह ऐशबाग न आकर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी-ज्ञानपुर रोड-प्रयागराज जंक्शन-सूबेदार गंज-गोविन्दपुरी के रास्ते चलेगी।