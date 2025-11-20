Language
    कोहरा पड़ने से पहले ही ये व्यवस्था करने जा रहा रेलवे, टीमें भी हो गई तैयार

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    रेलवे ने कोहरे के कारण पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग टीम गठित की है। तापमान गिरने से पटरियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, और ट्रैकमैनों को रक्षक डिवाइस दी गई है। कोहरे वाले क्षेत्रों में कीमैन को पटाखे दिए गए हैं। पटरियों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त टीमें बनाई गई हैं। सतर्कता प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरा आने से पहले रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। रात की पेट्रोलिंग में विशेष सतर्कता बरतने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूनतम पारा कम होने से पटरियों के चिटकने और ज्वाइंट टूटने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं।

    पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रेलवे ने एक दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को कोहरे के नाम पर निरस्त कर दिया है। कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैँ। वहीं, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आने वाले रेलखंड पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    कीमैन और ट्रैकमैन को उनके आवंटित क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। लखनऊ के इंजनों में फाग डिवाइस सिस्टम लगा दिए गए हैँ। वहीं, ट्रैकमैनों को रक्षक डिवाइस उपलब्ध करायी जा रही है।

    इस डिवाइस से ट्रैकमैन को ट्रेन के आने की सूचना मिल जाएगी। इससे वह सतर्क हो जाएंगे। दोनों ही मंडलाें के अधिक कोहरे वाले क्षेत्रों में कीमैन को पटाखा आवंटित कर दिया गया है। यह पटाखा पटरियों के चिटकने या टूटने की स्थिति में स्थल से लगभग 500 मीटर दूर लोको पायलट को सतर्क करने के लिए फोड़ा जाता है।

    अधिक ठंडी के कारण पटरियां सिकुड़ती हैँ। इस कारण कई बार ज्वाइंट रेल टूट जाती हैँ। पटरियां बीच से चिटक भी जाती हैं। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने पर पटरियाें को त्वरित दुरुस्त करने के लिए गैंगमैनों की अतिरिक्त टीमें गठित की गई हैँ। साथ ही कंट्रोल रूम और इंजीनियरिंग के अधिकारियों को निगरानी के लिए भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौँपी गई है।

    सतर्कता से जुड़ी प्रतियोगिताओं के विजेता सम्मानित
    उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में 27 अक्टूबर से दो नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित क्विज़, निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग, पैनल डिस्कशन और पोस्टर मेकिंग जैसी विविध प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भटनागर ने सम्मानित किया।