कोहरा पड़ने से पहले ही ये व्यवस्था करने जा रहा रेलवे, टीमें भी हो गई तैयार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरा आने से पहले रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। रात की पेट्रोलिंग में विशेष सतर्कता बरतने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूनतम पारा कम होने से पटरियों के चिटकने और ज्वाइंट टूटने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रेलवे ने एक दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को कोहरे के नाम पर निरस्त कर दिया है। कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैँ। वहीं, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आने वाले रेलखंड पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

कीमैन और ट्रैकमैन को उनके आवंटित क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। लखनऊ के इंजनों में फाग डिवाइस सिस्टम लगा दिए गए हैँ। वहीं, ट्रैकमैनों को रक्षक डिवाइस उपलब्ध करायी जा रही है। इस डिवाइस से ट्रैकमैन को ट्रेन के आने की सूचना मिल जाएगी। इससे वह सतर्क हो जाएंगे। दोनों ही मंडलाें के अधिक कोहरे वाले क्षेत्रों में कीमैन को पटाखा आवंटित कर दिया गया है। यह पटाखा पटरियों के चिटकने या टूटने की स्थिति में स्थल से लगभग 500 मीटर दूर लोको पायलट को सतर्क करने के लिए फोड़ा जाता है।

अधिक ठंडी के कारण पटरियां सिकुड़ती हैँ। इस कारण कई बार ज्वाइंट रेल टूट जाती हैँ। पटरियां बीच से चिटक भी जाती हैं। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने पर पटरियाें को त्वरित दुरुस्त करने के लिए गैंगमैनों की अतिरिक्त टीमें गठित की गई हैँ। साथ ही कंट्रोल रूम और इंजीनियरिंग के अधिकारियों को निगरानी के लिए भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौँपी गई है।