अगले महीने लखनऊ में जुटेंगे देश भर के रेलवे कर्मचारी नेता, मगर क्यों? नए श्रम कानूनों पर भी होगा मंथन

जागरण संवाददाता, लखनऊ । देश भर के रेलवे कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि अगले महीने लखनऊ में जुटेंगे। वह चारबाग स्टेडियम में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 101वें वार्षिक अधिवेशन हिस्सा लेंगे। इस अधिवेशन में 21 नवंबर को लागू नए श्रम कानूनों को लेकर भी मंथन किया जाएगा।

एआइआरएफ इस बार लखनऊ में 22 से 24 दिसंबर तक वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगा। इस अधिवेशन में सभी रेल मंडलों के कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र की उपस्थिति में नए श्रम कानूनों को लेकर संबंधित पक्षकारों से चर्चा कर इसकी विसंगतियों को दूर करने की मांग उठेगी।

इसके अलावा आठवें वेतन आयोग में गैर वित्तीय एवं गैर अंशदायी पेंशन के विषय को समाप्त करने, संवर्ग पुर्नगठन को अंतिम रूप देकर इसे एक नवंबर 2023 से लागू करने, रेल आवासों, कार्यालयों, रनिंग एवं रेस्ट रूम, सड़क व नालियों की मरम्मत कर सुधार लाने, नए कार्यों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने, विभिन्न कोटियों के रिक्त पदों को भरने की भी मांग उठायी जाएगी।