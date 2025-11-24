Language
    लखनऊ सहित देश भर में रेल आरक्षण का नया वर्जन ठप, तत्काल टिकट में लग रहा और अधिक समय

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    लखनऊ समेत पूरे देश में रेल आरक्षण केंद्रों का नया वर्जन सोमवार शाम को ठप हो गया, जिससे आरक्षण संबंधी कार्य बाधित हुए। कर्मचारियों की शिकायत के बाद पुराने सर्वर को शुरू किया गया। नए सिस्टम में आईआरसीटीसी की तरह डिटेल भरने के बाद टिकट जारी होता है, जिससे तत्काल टिकट में अधिक समय लग रहा है। टिकट प्रिंट होने में भी देरी हो रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेल आरक्षण केंद्रों के सिस्टम को अपग्रेड करते हुए जो नया वर्जन लागू किया गया है, वह सोमवार शाम 6:27 बजे लखनऊ सहित देश भर में ठप हो गया। इस कारण रेल आरक्षण से जुड़े काम ठप हो गए। रेलकर्मियों ने जब इसकी शिकायत उच्च स्तर पर अधिकारियों से की तो बताया गया कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

    पुराने सर्वर को ही शुरू करके रेल आरक्षण शुरू किया गया है। नए वर्जन में आइआरसीटीसी के अप्लीकेशन की तरह ही यात्रियों की सारी डिटेल भरने के बाद टिकट जारी होते हैं। इस सिस्टम के लागू होने के बाद आरक्षण केंद्रों के काउंटरों पर तत्काल कोटे का टिकट बनाने में अब पहले से अधिक समय लगता है। अप्लीकेशन में यात्री की पूरी जानकारी भरने के एक मिनट बाद ही टिकट प्रिंट हो पाता है।