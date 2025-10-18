Language
    'राहुल गांधी पटरी से उतरे हुए दलितों के नाम पर कर रहे राजनीति', बृजेश पाठक ने कांग्रेस पर साधा निशाना

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राहुल गांधी को भ्रमित बताते हुए रायबरेली में हरिओम की हत्या पर कांग्रेस की राजनीति की आलोचना की। पाठक ने कहा कि भाजपा दलित स्वाभिमान के लिए लड़ रही है और यूपी में दलित समाज सुख-चैन से जी रहा है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने फतेहपुर के पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को कड़ी सजा का आश्वासन दिया। पाठक ने राहुल गांधी को सामाजिक विभाजन न करने की सलाह देते हुए कहा कि सनातन भाजपा के साथ एकजुट है।  

    योगी सरकार में दलित सम्मान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: बृजेश पाठक

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कहा- "राहुल गांधी पूरी तरह भ्रमित और पटरी से उतरे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि कहां क्या हो रहा है।" बृजेश पाठक ने रायबरेली में वाल्मीकि समाज के हरिओम की हत्या के दुखद मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से जारी घटिया राजनीति की आलोचना की।

    फतेहपुर के हरिओम की हत्या मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए दलित उत्पीड़न के आरोपों पर बृजेश पाठक ने कहा- "भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दलित स्वाभिमान की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज, पिछड़ा समाज सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल है।"

    कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार

    कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को याद करना चाहिए- जब उनकी सरकारें थीं, वह चाहे उत्तर प्रदेश हो या आज भी कर्नाटक, हिमाचल या तेलंगाना जैसे राज्य- वहाँ दलितों का क्या हाल है। कांग्रेस की सरकारें दलितों पर अत्याचार की सारी सीमाएँ लांघ चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर ढंग से यूपी सरकार काम कर रही है।

    फतेहपुर के वाल्मीकि परिवार को न्याय दिलाने के सवाल पर बृजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार ने तय किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दोषियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा।

    जाग चुका सनातन भाजपा के साथ एकजुट

    रायबरेली की घटना के बहाने बृजेश पाठक ने राहुल गांधी पर यूपी में सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने सलाह दी कि पहले राहुल गांधी अपने गिरेबान में देखें कि कांग्रेस सरकारों में दलितों पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों में वर्ग विभेद, जाति विभेद न करें। आज सनातन जाग चुका है और एकजुट होकर भाजपा के साथ है।