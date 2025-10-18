मृतक पर राजनीति कर रहे हैं राहुल: केशव प्रसाद; समाज कल्याण मंत्री बोले- उनका दौरा ‘राजनीतिक पर्यटन’

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फतेहपुर में चोर समझकर पीट-पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि को लेकर राजनीति तेज है। यह घटना अब वंचितों की राजनीति का केंद्र बन रही है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फतेहपुर में मृतक के परिवार से मुलाकात ने मुद्दे को और गर्मा दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने वंचित वर्ग में पैठ बनाने के एजेंडे को धार देने की कोशिश की। इस पर भाजपा ने उनको घेरा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी मृतक पर राजनीति कर रहे हैं।



कांग्रेस नेता के दौरे के बाद उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा...‘राहुल गांधी का अहंकार और संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। पीड़ित परिवार के दुख को भी राजनीति और फोटोशूट का मंच बना दिया गया। सरकार पीड़ितों के साथ है, अपराधियों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है।‘

वहीं, योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि राहुल का यूपी दौरा राजनीतिक पर्यटन से ज्यादा कुछ नहीं है। दलितों के नाम पर केवल दिखावे की राजनीति हो रही है। फतेहपुर की घटना अत्यंत दुखद और संवेदनशील है, लेकिन इसे जातिगत रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है।