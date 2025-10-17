रायबरेली में दो दिन रहेगी बादलों की आहट, रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। इस बार रबी सीजन में बारिश अच्छी होने से किसानों की धान की फसल ठीक है। किसानों को उम्मीद रही कि पैदावार बढ़ेगी, लेकिन फसल तैयार होने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब फिर से मौसम वैज्ञानिक ने मौसम में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन में भी गर्मी का असर बढ़ने के आसार जताए हैं। वहीं किसान त्योहार के बीच तैयार हो चुकी धान की फसल समेटने पर जोर दे रहे हैं।

जिले में करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर धान का रकबा है। इस बार धान की फसल अच्छी है। बीते दिनों बारिश के साथ तेज हवा चलने से धान की फसल गिर गई थी। 600 किसानों ने तो कृषि विभाग में फसल बर्बाद होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच लगातार मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों ने फसल की कटाई तेज कर दी है। मौसम में बदलाव के बीच कई दिनों से रात में हल्की ठंडक का असर बढ़ा है।