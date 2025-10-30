पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 50 मीटर तक घिसटे बाइक सवार युवक, दोनों की मौत

Language
    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईगंज के कबीरपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक 50 मीटर तक घिसटते हुए गए। हादसे में घायल 42 वर्षीय शिवराज व 40 वर्षीय मनोज कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक पेशे से मजदूर थे। वह मलेशेमऊ से मजदूरी कर वापस घर जा रहे थे।

    इंस्पेक्टर गोसाईगंज ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार सिठौली गांव निवासी शिवराज व मनोज कुमार बुधवार की देर रात मलेशेमऊ से मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे। वह कबीरपुर स्थित कट के पास पहुंचे थे, गोसाईगंज से लखनऊ जा रही कार ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों 50 मीटर तक घिसटते हुए डिवाइडर से टकराकर घायल हो गए।

    घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने दोनों की हालत नाजुक देख उन्हें ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जहां शिवराज की मौत हो गई। जबकि मनोज के परिजन उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए थे जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    वहीं घटना के बाद भाग रहे रानीगंज जगदीशपुर निवासी कार चालक हसनैन को पुलिस ने खुर्दही के पास से पकड़ लिया है। मृतक मनोज के परिवार में पत्नी मंजू व तीन बेटे निखिल निहाल प्रिंस और एक बेटी निधी है जबिक शिवराज के परिवार में पत्नी कमला व एक बेटा राजा है। पुलिस के मुताबिक परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।



    टक्कर से इलाके में मची अफरा-तफरी

     

    कार ने इतनी तेज टक्कर मारी की, अवाज से इलाके में अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार से सौ से ऊपर होगी और वह नशे में भी लग रहा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि सीसी कैमरे की मदद से रफ्तार पता लगाई जा रही है। अन्य बिंदु पर भी जांच की जा रही है।

     