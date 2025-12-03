सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से होगा शुरू, 7.03 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से शुरू होगा। 19 दिसंबर तक 7.03 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनबी सिंह ने बताया कि टीका उत्सव एवं सघन पल्स पोलियो अभियान के लिए जिले एवं ब्लाक स्तर पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कोल्ड चेन हैंडलर्स को वैक्सीन के रख रखाव, टेम्प्रेचर मेंटेन रखने, उपकरणों की देखरेख, कोल्ड चेन के साथ समय से जिले के कोल्ड चेन प्वाइंट पर समय से भेजवाने आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पहले दिन 2,783 बूथों पर दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे, बस स्टेशन, टैम्पो स्टैंड पर भी बूथ लगाए जाएंगे।