सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से होगा शुरू, 7.03 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक
लखनऊ में 14 दिसंबर से सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा, जिसके तहत 19 दिसंबर तक 7.03 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पहले दिन 2,783 बूथों पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से शुरू होगा। 19 दिसंबर तक 7.03 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनबी सिंह ने बताया कि टीका उत्सव एवं सघन पल्स पोलियो अभियान के लिए जिले एवं ब्लाक स्तर पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
कोल्ड चेन हैंडलर्स को वैक्सीन के रख रखाव, टेम्प्रेचर मेंटेन रखने, उपकरणों की देखरेख, कोल्ड चेन के साथ समय से जिले के कोल्ड चेन प्वाइंट पर समय से भेजवाने आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पहले दिन 2,783 बूथों पर दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे, बस स्टेशन, टैम्पो स्टैंड पर भी बूथ लगाए जाएंगे।
15 से 19 दिसंबर तक 2204 टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाएंगी। 136 मोबाइल टीमें व 226 ट्रांजिट टीमें भी लगाई गई हैं। 22 दिसंबर को ईंट भट्टे पर काम करने वाले, घुमंतू परिवार व निर्माण कार्य में लगे परिवार के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।