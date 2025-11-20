Public Holiday: श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर UP में अब 25 नवम्बर को अवकाश , शासन ने किया आदेश
Shri Guru Teg Bahadur Balidan Diwas: सिख धर्म के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 24 नवंबर को होता है। इस दिन को भारत में याद किया जाता है और कई उत्तरी राज्यों में इसे सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः सिख धर्म के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 24 नवंबर काे हाेता है। शासन ने इनके शहीदी दिवस पर अवकाश में परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस पर अब अवकाश 25 नवंबर काे हाेगा। पहले 24 नवंबर काे अवकाश घाेषित किया गया था।
उत्तर प्रदेश में सिख धर्म के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस पर अवकाश 25 नवंबर को रहेगा। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के अवकाश काे लेकर संशाेधन किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने वर्ष 2025 के अवकाश कैलेंडर में संशोधन करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर घोषित कार्यकारी अवकाश की तिथि बदली है। इससे पूर्व यह अवकाश 24 नवम्बर 2025 को घोषित था, जिसे अब बदलकर 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) कर दिया गया है।
सिख धर्म के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 24 नवंबर को होता है। इस दिन को भारत में याद किया जाता है और कई उत्तरी राज्यों में इसे सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। 24 नवंबर को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया जाता है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।