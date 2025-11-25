गो आश्रय स्थलों पर ठंंड से न जाए गोवंश की जान, पशुधन मंत्री ने दिए सर्दी से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल और सर्दी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि गोवंश के रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं के लिए एक सप्ताह में सभी गोशालाओं का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, अलाव, भूसा आदि की व्यवस्था की जाए। ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही मिलने पर पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए।

सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सक, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और मंडल पर तैनात अपर निदेशक नियमित रूप से कम से कम एक गोशाला का निरीक्षण करेंगे।

सीवीओ स्थानीय स्तर पर डीएम व सीडीओ से संपर्क कर सभी निराश्रित गोशालाओं का सघन निरीक्षण सुनिश्चित कराएं। प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर गोशालाओं की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि गोवंश शेड, खाना व पानी पीने की चरहिया, खडंजा आदि मजबूत एवं व्यवस्थित तरीके से निर्मित कराया जाए। कोई भी शिकायत आने पर तत्काल सुधार किया जाए। अवस्थापना संबंधी कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।