गो आश्रय स्थलों पर ठंंड से न जाए गोवंश की जान, पशुधन मंत्री ने दिए सर्दी से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश
पशुधन मंत्री ने गो आश्रय स्थलों में ठंड से गोवंश की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ठंड के कारण किसी भी गोवंश की जान न जाए। आश्रय स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और आवश्यक सुधार करने के भी आदेश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल और सर्दी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि गोवंश के रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं के लिए एक सप्ताह में सभी गोशालाओं का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, अलाव, भूसा आदि की व्यवस्था की जाए। ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही मिलने पर पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए।
सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सक, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और मंडल पर तैनात अपर निदेशक नियमित रूप से कम से कम एक गोशाला का निरीक्षण करेंगे।
सीवीओ स्थानीय स्तर पर डीएम व सीडीओ से संपर्क कर सभी निराश्रित गोशालाओं का सघन निरीक्षण सुनिश्चित कराएं। प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर गोशालाओं की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि गोवंश शेड, खाना व पानी पीने की चरहिया, खडंजा आदि मजबूत एवं व्यवस्थित तरीके से निर्मित कराया जाए। कोई भी शिकायत आने पर तत्काल सुधार किया जाए। अवस्थापना संबंधी कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।
बैठक में तय किया गया कि प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश मेश्राम गोरखपुर एवं अयोध्या मंडल, दुग्ध आयुक्त के. धनलक्ष्मी लखनऊ एवं कानपुर मंडल, प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ वैभव श्रीवास्तव सहारनपुर एवं मेरठ, विशेष सचिव देवेंद्र पांडेय आगरा एवं अलीगढ़, विशेष सचिव राम सहाय यादव प्रयागराज एवं चित्रकूट, निदेशक पशुपालन मुरादाबाद एवं बरेली, अपर निदेशक डा संगीता तिवारी वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल, अपर निदेशक डा. अरविंद कुमार मिर्जापुर मंडल का निरीक्षण करेंगे। अन्य मंडलों के लिए भी अधिकारियों को जिम्मा दिया गया।
