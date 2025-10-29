संभल समेत यूपी के इन जिलों में खुलेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा मंत्री ने आशय पत्र किया जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा है। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डा. योगेंद्र उपाध्याय ने संभल में राधा गोविंद विश्वविद्यालय चंदौसी, बाराबंकी के बोधिसत्व विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकार-पत्र और फतेहपुर के ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को आशय-पत्र जारी किया।

इसमें संभल और बाराबंकी के विश्वविद्यालयों को शासन की ओर से संचालन की अनुमति मिली है। वहीं, फतेहपुर जिले में प्रस्तावित ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को जारी आशय-पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रायोजक संस्था को पांच करोड़ रुपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करनी होगी।