संभल समेत यूपी के इन जिलों में खुलेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा मंत्री ने आशय पत्र किया जारी
उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने संभल, बाराबंकी और फतेहपुर में नए विश्वविद्यालयों के लिए अनुमति पत्र जारी किए। संभल और बाराबंकी के विश्वविद्यालयों को संचालन की अनुमति मिली है, जबकि फतेहपुर के विश्वविद्यालय को कुछ शर्तों के साथ आशय-पत्र जारी किया गया है। इन विश्वविद्यालयों से युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा है। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डा. योगेंद्र उपाध्याय ने संभल में राधा गोविंद विश्वविद्यालय चंदौसी, बाराबंकी के बोधिसत्व विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकार-पत्र और फतेहपुर के ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को आशय-पत्र जारी किया।
इसमें संभल और बाराबंकी के विश्वविद्यालयों को शासन की ओर से संचालन की अनुमति मिली है। वहीं, फतेहपुर जिले में प्रस्तावित ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को जारी आशय-पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रायोजक संस्था को पांच करोड़ रुपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करनी होगी।
नगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ या ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि अपने स्वामित्व में रखनी होगी। 24 हजार वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल का निर्माण करना होगा। कम से कम दो करोड़ रुपये मूल्य के शैक्षणिक उपकरण, फर्नीचर तथा प्रयोगशाला सामग्री स्थापित करनी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ अनुसंधान और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है।
