लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन 28 को, करेंगी विश्व एकता के लिए ध्यान योग का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग) का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। राजयोग प्रशिक्षण केंद्र (गुलजार उपवन) सुलतानपुर रोड में 28 नवंबर को इस कार्यक्रम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उद्घाटन करेंगी।

संस्था की राधा दीदी ने बताया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सिद्धांत के माध्यम से शांतिपूर्ण विश्व की पुनर्स्थापना करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। ब्रह्माकुमारी संस्था की स्थापना आध्यात्मिक अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई है।

वर्तमान में विश्व एकता और विश्वास का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक तनाव, अविश्वास और वैश्विक चुनौतियों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान मानव मन को शांति, स्थिरता और नैतिक दिशा देते हैं। ब्रह्माकुमारीज वर्षों से इस क्षेत्र में निरंतर सेवाएं दे रही है। एकता से ही विश्वास आ सकता है।