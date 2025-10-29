प्रेरणा पोर्टल पर सिर्फ 19.39 प्रतिशत हाजिरी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा सभी विद्यालयों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसमें कुल 1,32,827 विद्यालयों में 1,29,12,651 बच्चों के सापेक्ष अब तक केवल 25,03,971 बच्चों की हाजिरी पोर्टल पर दर्ज की गई है, जो मात्र 19.39 प्रतिशत है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी विद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति डिजिटल रजिस्टर के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए निर्देश दिया है। शेष विद्यालयों को जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति अपलोड करने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों की वास्तविक उपस्थिति का सही डेटा पोर्टल पर उपलब्ध हो सके।

टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ 24 नवंबर को प्रदर्शन कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य करने के खिलाफ शिक्षक अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने घोषणा की है कि 24 नवंबर को दिल्ली में देशभर के शिक्षक शामिल होंगे।

798 जिलों में से 510 जिलों के शिक्षकों ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी है। बाकी जिलों में 31 अक्टूबर तक बैठकें कर ली जाएंगी। इस प्रदर्शन में लगभग 10 लाख शिक्षकों के शामिल होने का दावा किया गया है।

आठ करोड़ से 20 व्यवसायों का नवीनीकरण प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र अलीगंज में सीआइटीएस प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित 20 व्यवसायों की साज-सज्जा, मशीनरी, टूल्स, उपकरण और फर्नीचर आदि के लिए आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां पर वर्तमान में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटीनेंस, ड्रेस मेकिंग, मैकेनिकल डीजल, आफिस मैनेजमेंट, पेंटिंग टेक्नोलाजी, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन (पावर डिस्ट्रीब्यूशन), मैकेनिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कास्मेटोलाजी, सीविंग टेक्नोलाजी, कंप्यूटर साफ्टवेयर एप्लीकेशन, ड्राफ्टमैन सिविल, प्लंबर, टर्नर और इलेक्ट्रानिक मैकेनिक संचालित हैं।