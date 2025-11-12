प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन मैनेजरों का जोरदार प्रदर्शन, न्यायोचित वेतन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल (AIGC) के आह्वान पर बुधवार को प्रयागराज जंक्शन पर कार्यरत ट्रेन मैनेजरों (गार्ड) ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से प्लेटफॉर्म संख्या एक पर लॉबी के सामने एकजुट हुए सैकड़ों ट्रेन मैनेजरों ने जोरदार नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। जोनल सचिव राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य न्यायसंगत वेतन स्तर सुनिश्चित करना और पुरानी पेंशन प्रणाली (MACP) का लाभ बहाल कराना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आठवां वेतन आयोग (CPC) का तुरंत गठन करना, 01.01.2024 से रनिंग भत्ते में 25% की वृद्धि करना और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों की वैधता को रद्द करना शामिल था। ट्रेन मैनेजरों ने रिक्त पदों को तुरंत भरने और रेलवे बोर्ड के सेफ्टी निदेशालय की शक्तियों को बहाल करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। उन्होंने स्टेशन सेक्शन में वाहनों की सुरक्षा से जुड़े रेलवे बोर्ड के एक हालिया आदेश (JPO दिनांक 24.01.2025) को तत्काल रद्द करने की भी मांग की।