    प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन मैनेजरों का जोरदार प्रदर्शन, न्यायोचित वेतन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    प्रयागराज जंक्शन पर ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के आह्वान पर ट्रेन मैनेजरों ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में उचित वेतन, पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली, और आठवें वेतन आयोग का गठन शामिल है। जोनल सचिव राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में ट्रेन मैनेजरों ने रेलवे बोर्ड के हालिया आदेश को रद्द करने और रिक्त पदों को भरने की भी मांग की। प्रदर्शन के बाद डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल (AIGC) के आह्वान पर बुधवार को प्रयागराज जंक्शन पर कार्यरत ट्रेन मैनेजरों (गार्ड) ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया।

    सुबह 10 बजे से प्लेटफॉर्म संख्या एक पर लॉबी के सामने एकजुट हुए सैकड़ों ट्रेन मैनेजरों ने जोरदार नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। जोनल सचिव राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य न्यायसंगत वेतन स्तर सुनिश्चित करना और पुरानी पेंशन प्रणाली (MACP) का लाभ बहाल कराना रहा।

    प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आठवां वेतन आयोग (CPC) का तुरंत गठन करना, 01.01.2024 से रनिंग भत्ते में 25% की वृद्धि करना और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों की वैधता को रद्द करना शामिल था।

    ट्रेन मैनेजरों ने रिक्त पदों को तुरंत भरने और रेलवे बोर्ड के सेफ्टी निदेशालय की शक्तियों को बहाल करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। उन्होंने स्टेशन सेक्शन में वाहनों की सुरक्षा से जुड़े रेलवे बोर्ड के एक हालिया आदेश (JPO दिनांक 24.01.2025) को तत्काल रद्द करने की भी मांग की।

    प्रदर्शन के बाद, राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी ट्रेन मैनेजर मंडल कार्यालय जाकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनकी जायज मांगों पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन रेलवे में कार्यरत ट्रेन मैनेजरों के लिए बेहतर कार्यदशाएं और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।