प्रयागराज में शास्त्री पुल पर ऐसा क्या हुआ जो गर्भवती महिला की चली गई जान? तड़प-तड़पकर हुई मौत
प्रयागराज में शास्त्री पुल पर जाम लगने से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जिसके कारण उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। सरकारी एंबुलेंस न मिलने के कारण परिवार वाले प्राइवेट वाहन से ले जा रहे थे, तभी जाम में फंस गए।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शास्त्री पुल पर मंगलवार दोपहर भीषण जाम लगने से गर्भवती महिला की जान चली गई। जाम में फंसी गंर्भवती प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। महिला और अजन्मे बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया।
बताया गया है कि सरायइनायत थाना क्षेत्र के बनी गांव निवासी चंदन कुमार मजदूरी करता है। उसकी 25 वर्षीय पत्नी सीमा गर्भवती थी। सोमवार को उसे सीएचसी बनी में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
सरकारी एंबुलेंस न मिलने के कारण परिवार वाले प्राइवेट वाहन से गर्भवती सीमा को अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान शास्त्री पुल पर दो वाहनों में टक्कर होने के कारण भीषण जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस जब तक जाम को हटाती, तब तक सीमा की तड़प-तड़प कर जान जा चुकी थी। चंदन कुमार ने बताया कि रास्ते में जाम के कारण गर्भवती पत्नी की मौत के बाद वह वापस गांव आ गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।