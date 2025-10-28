प्रयागराज में शास्त्री पुल पर ऐसा क्या हुआ जो गर्भवती महिला की चली गई जान? तड़प-तड़पकर हुई मौत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शास्त्री पुल पर मंगलवार दोपहर भीषण जाम लगने से गर्भवती महिला की जान चली गई। जाम में फंसी गंर्भवती प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। महिला और अजन्मे बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया है कि सरायइनायत थाना क्षेत्र के बनी गांव निवासी चंदन कुमार मजदूरी करता है। उसकी 25 वर्षीय पत्नी सीमा गर्भवती थी। सोमवार को उसे सीएचसी बनी में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।