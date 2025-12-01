Language
    प्रयागराज माघ मेला 2026 में चार सूचना केंद्रों की स्थापना करेगा पर्यटन विभाग

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि इस बार तीन जनवरी से 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान है।

    प्रयागराज माघ मेला तीन जनवरी से 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अगले वर्ष यानी 2026 में तीन जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेला में भी पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसके लिए चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की जा रही है।

    प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि इस बार तीन जनवरी से 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान है। पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे अस्थाई पर्यटन सूचना केंद्रों में सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की जानकारी की पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। सूचना केंद्र में एक गाइड बुक भी होगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशिक्षित गाइड की सूची भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही ठहरने की जानकारी देने के लिए प्रयागराज में पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।
    महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य आयोजन के बाद प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी इसका संकेत दे रही है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि वर्ष 2020 में प्रयागराज में पर्यटकों की संख्या 31933758 थी, जो 2021 में 11213496, वर्ष 2022 में 26047166, वर्ष 2023 में 50671622 , वर्ष 2024 में 5,12,6,2806 और 2025 जनवरी से सितंबर तक 68,21,50806 तक पहुंच गई। संगम नगरी में पर्यटकों की आई इस सूनामी से पर्यटन विभाग उत्साहित है। इस बार 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए माघ मेले में 04 अस्थाई सूचना पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं। चार अस्थाई सूचना केंद्रों से पर्यटकों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रयागराज के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के साथ गाइड और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम होगा। अनुमान है कि मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे।
    वर्ष 2025 में योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास से संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित दिव्य , भव्य और स्वच्छ कुंभ के सफल आयोजन को पूरी दुनिया ने सराहा। यूनेस्को द्वारा इसे 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आयोजन की भव्य सफलता के बाद अब संगम नगरी महाकुंभ के बात माघ मेला 2026 का इंतजार कर रही है। तीन जनवरी 2026 में आयोजित होने जा रहे आस्था के इस महा समागम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।