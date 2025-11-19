Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज को मिलेगा दिव्यांग पुनर्वास के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार, किसने बनाई दिव्यांगजनों की बेस्ट वेबसाइट?

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    प्रयागराज जिले को दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रयागराज जिले की वेबसाइट को दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो उनके लिए सुलभ और उपयोगी है। यह पुरस्कार जिले के सभी नागरिकों को समर्पित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कारों के लिए नामों का हुआ चयन
    तीन दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर दिए जाएंगे पुरस्कार

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विश्व दिव्यांग दिवस तीन दिसंबर को दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन कर दिया गया है। दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवायें प्रदान करने के लिए प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ जिला, दिव्यागंजन सशक्तीकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में डा. राजेंद्र पेंसिया जिलाधिकारी संभल और सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में डा. दिलीप कुमार लखनऊ को चुना गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अजीत सिंह भरथना इटावा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष दिव्यांग खिलाड़ी, रिदम शर्मा बड़ा बाजार बरेली को सर्वश्रेष्ठ महिला दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। पुरस्कारों को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई चयन समिति की बैठक में निर्णय किया गया है।

    इसके अनुसार प्रवीण शेखर जार्ज टाउन प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग पुरुष, पूजा सह-प्रशिक्षण केंद्र राजकीय मंसिक मंदित आश्रय गृह को सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग महिला, शुभम प्रजापति मूक बधिर विद्यालय प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक और साधना सिंह राजकीय संकेत विद्यालय गोरखपुर को सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालिका चुना गया है।

    प्रतीक सैनी सोनाधी टोला लखनऊ को दृष्टिबाधित श्रेणी में, विक्रम कुमार तिलक कालोनी सुभाषनगर बरेली को श्रवणबाधित श्रेणी में, विकास कुमार बहरामपुर मोरना मेरठ को अस्थिबाधित श्रेणी में और मोहम्मद हामिर मेंहदी टोला अलीगंज लखनऊ को मानसिक मंदित श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी चुना गया है।

    किन्नरी बिलाल देसाई ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन इंडिया गुजरात की रागनी शाह को दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और केशव जालौन वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में चुना गया है। दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में व्यावसायिक श्रेणी में गाजियाबाद के मुकेश कुमार शुक्ला और गैर व्यावसायिक श्रेणी में बावीमोती रमानी इंदिरानगर लखनऊ को चुना गया है।

    दिव्यांगों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था के तौर पर समग्र पुनर्वास सेवा के लिए गिफ्टेबल फाउंडेशन शाखा भिनगा श्रावस्ती और समावेशी शिक्षा के लिए आशादीप धर्मार्थ सेवा समिति जांसठ रोड मुजफ्फरनगर को चुना गया है।

    प्रेरणास्रोत के तौर पर दृष्टबाधित श्रेणी में नंद प्रसाद यादव गोरखपुर, कुष्ठ रोग से उपचारित श्रेणी में पंकज कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज, श्रवणवाधित श्रेणी में विनायक बहादुर मेरठ, चलन दिव्यांगता श्रेणी में अशोक कुमार गौतमबुद्धनगर और मानसिक मंदित श्रेणी में आस्था राय गोमती नगर लखनऊ को चुना गया है।

    दिव्यांगों का जीवन सुधारने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद विकास के लिए शाजिया सिद्दीकी सिविल लाइन अलीगढ़, राजकीय ब्रेल प्रेस निशातगंज लखनऊ को ब्रेल लिपि में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस, दिव्यांगजन के लिये सर्वोत्तम वेबसाइट के लिए हिमांशू नागपाल मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को पुरस्कार दिया जाएगा।

    दिव्यांगों के लिए बाधारहित वातवरण के सृजन के लिए सरकारी विभाग आदि श्रेणी में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केंद्र गोरखपुर और निजी क्षेत्र श्रेणी में उप्र मूक बधिर विद्यालय प्रयागराज को चुना गया है।

    वहीं, समिति ने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने के दिशा में सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान के तहत मिले एकमात्र आवेदन का पुनः गहन परीक्षण करने और अन्य विकल्प पर विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।