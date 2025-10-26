Language
    सड़क किनारे शराब पीते संविदाकर्मी की गोली मारकर हत्या, बाइक और साथी गायब

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:36 AM (IST)

    बीकेटी के मामपुर बाना गांव में आउटर रिंग रोड के पास 26 वर्षीय प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने साथियों के साथ सड़क किनारे बैठे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने शव के पास से शराब की बोतलें बरामद की हैं और मामले की जांच कर रही है। मृतक पुलिस लाइन में संविदाकर्मी थे।

    संविदाकर्मी प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या

    संवाद सूत्र, बीकेटी। आउटर रिंग के रोड के पास मामपुर बाना गांव के बाहर शनिवार देर रात सड़क किनारे बैठे 26 वर्षीय प्रदीप गौतम के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से शराब की बोतल, नमकीन और प्लास्टिक के गिलास बरामद किए।

    वह अपने साथियों के साथ सड़क किनारे बैठा था, तभी यह घटना हुई। बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि दाहिने कान के नीचे गोली लगी है। दो टीम मामले की जांच में जुटी है।

    रात करीब दस बजे वह अपने एक साथी के साथ घर आए

    डीसीपी ने बताया कि प्रदीप गौतम परिवार के साथ मामपुर बाना गांव में रहते थे। पुलिस लाइन में संविदाकर्मी थे, जो कूड़े से खाद बनाने का काम करते थे। वह तीसरे या चौथे दिन गांव आते थे। जांच में सामने आया कि शनिवार देर रात करीब दस बजे वह अपने एक साथी के साथ घर आए थे। 

    फिर दोनों गांव से बाहर निकले और आउटर रिंग रोड किनारे बैठे देखे गए थे। मौके पर देशी शराब के दो बोतल, नमकीन का पैकेट, पानी की बोतल और दो गिलास मिले। घटना के बाद न तो मृतक की बाइक मिली और न ही उसका साथी। 

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा 

    पुलिस ने बताया कि मृतक का वर्ष 2020 में ग्राम कठवारा के राकेश गौतम की बेटी चांदनी से विवाह हुआ था और उनकी दो बेटियां हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और आउटर रिंग रोड के सीसी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। देर रात तक एडीसीपी अमोल मुरकुट, एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने घटनास्थल पर मौजूद रहे और ग्रामीणों से पूछताछ करते दिखे।