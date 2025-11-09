Power Cut: लखनऊ में आज कई इलाकों में बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर उपभोक्ता क्यों हैं परेशान?

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली मरम्मत से जुड़ा कार्य किया जाएगा। इसके कारण नौ नवंबर को सुबह दस बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक 132 केवी बिजली उपकेंद्र टिकैत राय तालाब, 132 केवी मेन बस के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 132 केवी मेन बस का शट डाउन लिया जाएगा। इसके कारण वैद्य स्टील प्रथम, वैद्य स्टील द्वितीय, तालकटोरा पूर्ण रूप से और ऐशबाग बिजली उपकेन्द्र की बिजली आंशिक रूप से बाधित रहेगी। यह जानकारी ऐशबाग खंड के अधिशासी अभियंता एसके साहू ने दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मरम्मत कार्य के चलते प्रभावित रहेगी बिजली वहीं पाल तिराहा बिजली उपकेंद्र के न्यू कैंपबेल रोड, विश्वकर्मा, शीला गार्डन, पत्थर कट्टा, एक्सोंन स्कूल के सामने एवं पीछे, शेखपुर हबीबपुर, अमन विहार, गुलशन विहार, किशोर बिहार, बेगम बाग, सोना भट्ठा, मुर्दहिया, चाऊमीन फैक्ट्री, बरौरा हुसैनबाड़ी, सिल्वर सिटी, ग्रीन सिटी, एक ब्लाक, पीर बक्का, सीएमएस स्कूल के पीछे, काला पहाड़, सरीपुरा, कनक सिटी, भुइयन देवी मंदिर, राजा गार्डन, मोहान रोड, अशोक विहार, टैक्सी स्टैंड, जुडियो माल, ई ब्लाक, अशरफ नगर, सेक्टर 11 व 12 मोहन भोग, बाबा की बगिया, रुकांदीपुर महिला डिग्री कालेज में बिजली संकट सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक रविवार को रहेगा।