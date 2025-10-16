उत्तर प्रदेश में ट्रिपिंग की शिकायत पर पावर कारपोरेशन सख्त, अध्यक्ष आशीष गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा आदि शहरों में ट्रिपिंग की शिकायताें पर पावर कारपोरेशन अध्यक्ष आशीष गोयल ने कड़ी नाराजगी जताई है। समस्या दूर न होने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। विद्युत वितरण, बिल वसूली, बिजली चोरी जैसे बिंदुओं पर खराब प्रदर्शन करने पर अब मुख्य अभियंता और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब निलंबन की कार्रवाई की बात कही। इस मामले में सीतापुर के मुख्य अभियंता को चेतावनी भी दे दी गई है। अध्यक्ष ने दीपावली पर निर्बाध आपूर्ति की भी हिदायत दी।

शक्ति भवन में विद्युत कार्यों की समीक्षा बैठक में कारपोरेशन अध्यक्ष ने कहा कि ट्रिपिंग की शिकायतों पर संबंधित मुख्य अभियंताओं से जवाब मांगा। बताया गया कि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत विद्युत दोषों को ठीक करने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है, इससे भी ट्रिपिंग होती है।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि ऐसे फाल्ट सहित करने के लिए एक समय निश्चित कर लिया जाए और उसकी सूचना भी उपभोक्ताओं को रहे। मुख्य अभियंता अपने स्तर से सक्रिय रहकर यह सुनिश्चित कराएं कि ट्रिपिंग न हो। इसके लिए ऊपर से निर्देश आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

चेतावनी दी कि नोएडा में यदि ट्रिपिंग की शिकायतें दूर न हुईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीतापुर के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी गई की यदि 31 अक्टूबर तक राजस्व वसूली सहित विभिन्न पैरामीटर में सुधार नहीं हुआ तो नवंबर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष ने कहा की विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी विद्युत कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार न हो। उन्होंने विद्युत बिल वसूलने के लिए लगातार अभियान चलाने, सही रीडिंग का बिल समय से देने और विद्युत चोरी रोकने भी निर्देश दिए।