Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली बकाएदारों के लिए पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश, घर-घर पहुंचेगे विभाग के अधिकारी

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल बकाएदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग के अधिकारी अब घर-घर जाकर बकाया राशि वसूलेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बकाया राशि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने दिए हर एक बकाएदार से संपर्क करने के निर्देश
    अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंताओं से मांगा गया स्पष्टीकरण

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने विभागीय अधिकारियों को बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि नेवर पेड, लाग अनपेड उपभोक्ता और चोरी के मामलों के लिए यह बहुत अच्छी योजना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रों में पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं। जिला प्रशासन व अन्य विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं। उन्होंने बैठक में बिना तैयारी के आए अलीगढ़ के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंता विनोद को भी स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

    मंगलवार को शक्ति भवन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने एवं बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा।

    सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। अधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क करें। उसे फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए सहमत करें।

    मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पंफलेट व अन्य संचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराएं। माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेंसी को इसमें लगाकर कार्य कराएं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा योजना के पात्र बकाएदार उपभोक्ता हैं, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।

    अध्यक्ष ने कहा कि बिल वसूली का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। किसी भी मीटर का रिप्लेसमेंट होगा तो स्मार्ट मीटर से ही होगा, यह सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ाने का प्रयास करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर डैमेज पर सभी डिस्काम कार्रवाई करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।