बिजली बकाएदारों के लिए पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया आदेश, घर-घर पहुंचेगे विभाग के अधिकारी

पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने दिए हर एक बकाएदार से संपर्क करने के निर्देश

अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंताओं से मांगा गया स्पष्टीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने विभागीय अधिकारियों को बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि नेवर पेड, लाग अनपेड उपभोक्ता और चोरी के मामलों के लिए यह बहुत अच्छी योजना है।

वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रों में पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं। जिला प्रशासन व अन्य विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं। उन्होंने बैठक में बिना तैयारी के आए अलीगढ़ के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंता विनोद को भी स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

मंगलवार को शक्ति भवन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने एवं बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा।

सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। अधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क करें। उसे फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए सहमत करें।

मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पंफलेट व अन्य संचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराएं। माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेंसी को इसमें लगाकर कार्य कराएं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा योजना के पात्र बकाएदार उपभोक्ता हैं, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।